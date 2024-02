Hong Kong Education Investments Aktie: Geht es jetzt los?

Die Stimmung der Anleger bei Bradaverse Education Int'l Investments in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen hervorgehoben, was zu einer neutralen Bewertung des Titels führt. Dies spiegelt sich auch in der Einschätzung des Relative Strength Index (RSI) wider, der bei 43,48 liegt und somit ebenfalls als "neutral" bewertet wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat Bradaverse Education Int'l Investments im letzten Jahr eine Rendite von -14,46 Prozent erzielt, was 9,59 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt die Aktie mit einer Rendite von -9,53 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1,6 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,46 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "schlecht". Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 1,56 HKD auf eine negative Entwicklung hin, wodurch die Gesamtnote erneut "schlecht" lautet.