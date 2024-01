Hong Kong Economic Time Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hong Kong Economic Times-Aktie beträgt aktuell 100, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 93,75 ebenfalls überkauft, was auch zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Hong Kong Economic Times zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Hong Kong Economic Times bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" gegeben.

Die technische Analyse zeigt, dass trendfolgende Indikatoren anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der den 50- und 200-Tage-Durchschnitt betrachtet. Für die Hong Kong Economic Times-Aktie liegt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 1,08 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,81 HKD liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,94 HKD unter dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. In Summe wird Hong Kong Economic Times auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Bei der Aktie von Hong Kong Economic Times wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Hong Kong Economic Times. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".