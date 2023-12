Hong Kong Economic Time Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Wir haben die Aktie von Hong Kong Economic Times auf diese beiden Faktoren hin untersucht und festgestellt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Daher bewerten wir die Aktie mit einem "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hong Kong Economic Times bei 1,08 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,84 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -22,22 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit einem Abstand von -12,5 Prozent ein "Schlecht" auf. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hong Kong Economic Times zeigt eine Ausprägung von 100, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 88,24, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit auch hier ein Rating "Schlecht".