Hong Kong Economic Time Aktie: So kann man sich irren!

Anleger: Das Anleger-Sentiment für die Hong Kong Economic Times basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über das Unternehmen gesprochen. An fünf Tagen war die Stimmung positiv, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch aktuell sind die Themen, die die Anleger interessieren, überwiegend positiv. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Hong Kong Economic Times liegt bei 0,81 HKD und befindet sich damit -14,74 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -25 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung rund um die Hong Kong Economic Times werden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dies liefert interessante Informationen über das langfristige Stimmungsbild. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Einstufung für die Hong Kong Economic Times.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Hong Kong Economic Times wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine Überkauft-Situation (Wert: 88,24) und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.