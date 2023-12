Hong Kong Economic Time Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Hong Kong Economic Times notiert derzeit mit einem Kurs von 0,89 HKD und liegt damit um -8,25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Die kurzfristige Einschätzung lautet daher "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -18,35 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bei Hong Kong Economic Times wird daher als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine wesentlichen Unterschiede in Bezug auf die Diskussionsstärke festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält die Aktie daher in diesem Bereich ein Gesamturteil von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Hong Kong Economic Times liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 73 und deutet ebenfalls auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".

