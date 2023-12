Hong Kong Construction Investment Management Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rubis":

Der Vergleich der Aktienkurse zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 44,71 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt Tysan somit um 46,1 Prozent über dem Durchschnitt (-1,39 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Bauwesen" beträgt -1,23 Prozent, und Tysan übertrifft diesen Wert um 45,94 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die technische Analyse herangezogen, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses für einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Der RSI-Wert für Tysan beträgt aktuell 58,33, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse bezieht sich auch auf trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für Tysan auf Basis der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 0,3 HKD, was einen deutlichen Anstieg von 30 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,39 HKD darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,35 HKD liegt über dem letzten Schlusskurs (+11,43 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Tysan daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es neutrale Diskussionen über Tysan, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft. Somit erhält Tysan auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.