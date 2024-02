Hong Kong Construction Investment Management Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Tysan weist mit einem Wert von 183,32 einen deutlich höheren Wert auf als der Branchendurchschnitt im Bauwesen, was darauf hinweist, dass die Aktie überbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 45,72, was einen Abstand von 301 Prozent zum KGV von Tysan bedeutet. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Für die technische Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Tysan-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 39, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 56,9 und bestätigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Tysan.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Tysan derzeit als "Gut" eingestuft, da der GD200 bei 0,31 HKD liegt und der Aktienkurs (0,35 HKD) um +12,9 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Allerdings ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,37 HKD, was einer Abweichung von -5,41 Prozent entspricht und somit als "Schlecht"-Wert eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 6,02 Prozent, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt (6,55 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Tysan-Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.