Hong Kong Construction Investment Management Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Tysan auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 50 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Tysan derzeit als "neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und führt zu derselben Einstufung als "neutral".

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen hat die Aktie von Tysan ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 183,32. Dies liegt 288 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" (47,25) bewertet werden. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Tysan in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet wurde. Die Kommentare und Beiträge zu diesem Wert waren größtenteils neutral, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Anleger-Stimmung auf "neutral" eingestuft werden kann.

In Bezug auf die Dividende weist Tysan derzeit eine Dividendenrendite von 6,02 % auf, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,33 %. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenrendite ebenfalls als "neutral" eingestuft.