Hong Kong Construction Investment Management Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Tysan gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und schätzt das Anleger-Sentiment entsprechend ein.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tysan-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Tysan-Aktie beträgt 46,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert von 38,24 führt zu einer ähnlichen "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In fundamentalen Aspekten wird die Tysan-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauwesen) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 183,32, was einen Abstand von 261 Prozent zum Branchen-KGV von 50,78 bedeutet. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tysan-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,3 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,4 HKD liegt, was einer Abweichung von +33,33 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 0,31 HKD, was einer Abweichung von +29,03 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt erhält die Tysan-Aktie daher das Rating "Gut" auf Basis der technischen Analyse.