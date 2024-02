Hong Kong Construction Investment Management Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

In den letzten zwei Wochen wurde Tysan von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Tysan mit 4,29 Prozent 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Bauwesen"-Branche. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion, da sie im Vergleich eher ein unrentables Investment darstellt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Tysan mit einer Rendite von 14,75 Prozent mehr als 23 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von -9,96 Prozent aufweist, liegt Tysan mit 24,71 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,31 HKD, während der letzte Schlusskurs (0,3 HKD) auf ähnlichem Niveau liegt (-3,23 Prozent Abweichung im Vergleich). Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs (0,36 HKD) unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-16,67 Prozent).

Insgesamt ergibt sich somit für Tysan auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.