Hong Kong Construction Investment Management Aktie: Ist es das gewesen?

Die Baufirma Tysan hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik und Fundamentaldaten gemischte Bewertungen von Analysten erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei Tysan derzeit bei 6, was zu einer negativen Differenz von -0,31 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Zahlen erhält Tysan eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tysan liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen aufeinander und zeigt mit einem Niveau von 50 eine neutrale Position an. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52,94 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist Tysan derzeit überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 183 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 47 haben. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Tysan ist neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine bemerkenswerten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.