Hong Kong, China Gas Aktie: Das war abzusehen!

Die Aktie von Hong Kong & China Gas hat in den letzten Tagen einen Kurs von 6,02 HKD erreicht, was +4,51 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -0,66 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt aus charttechnischer Sicht eine Bewertung von "Neutral" für beide Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Hong Kong & China Gas veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass auch negative Signale abgegeben wurden, insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie von Hong Kong & China Gas eine Rendite von -20,06 Prozent erzielt, was 2,38 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gasversorgungsunternehmen" beträgt -22,45 Prozent, was bedeutet, dass die Aktie aktuell 2,38 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Hong Kong & China Gas mit einer Ausschüttung von 6,27 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,86 %. Die Differenz beträgt 0,42 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt.