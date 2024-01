Hong Kong, China Gas Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Hong Kong & China Gas":

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder in der Kommunikationsfrequenz für die Aktie von Hong Kong & China Gas in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Hong Kong & China Gas derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gasversorgungsunternehmen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hong Kong & China Gas mit einem Wert von 17,98 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt. Das Branchen-KGV liegt bei 11,28, was einem Abstand von 59 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der aktuell einen Wert von 14,71 für Hong Kong & China Gas aufweist, was auf eine Überverkaufsituation hinweist. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Gut".