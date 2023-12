Hong Kong, China Gas Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Hong Kong & China Gas":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Hong Kong & China Gas liegt der RSI bei 11,29, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beträgt 35,06, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie von Hong Kong & China Gas im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,52 Prozent erzielt, was 6,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien im Bereich "Gasversorgungsunternehmen" beträgt -14,77 Prozent, und die Aktie von Hong Kong & China Gas liegt aktuell 6,75 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf Hong Kong & China Gas wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hong Kong & China Gas einen Wert von 17 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12,16 als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.