Hong Kong, China Gas Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Hong Kong & China Gas-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 48, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 32,5, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Hong Kong & China Gas somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hong Kong & China Gas einen Wert von 17 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11,33 für Gasversorgungsunternehmen eine Überbewertung von etwa 59 Prozent bedeutet. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Hong Kong & China Gas in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. Allerdings überwog die negative Kommunikation an drei Tagen, und auch in den letzten ein, zwei Tagen waren es vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Somit bekommt die Aktie aufgrund dieses Stimmungsbildes eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation bestätigen, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Hong Kong & China Gas mit -21,52 Prozent mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Branchenvergleich mit einer mittleren Rendite von -16,49 Prozent zeigt sich, dass die Aktie mit -5,03 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.