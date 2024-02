Hong Kong ChaoShang Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die technische Analyse der Hong Kong Chaoshang-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -4,94 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,77 HKD. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von -11,49 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Hong Kong Chaoshang ergeben ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu dieser Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hong Kong Chaoshang zeigt einen RSI von 62,5 und einen RSI25 von 58,14, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In den letzten zwei Wochen wurde neutral diskutiert und es gab auch in den letzten ein, zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen.

Insgesamt erhält die Aktie von Hong Kong Chaoshang sowohl aus charttechnischer Sicht als auch aus Sicht des Sentiments und der Anleger eine "Neutral"-Bewertung.