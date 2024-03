Hong Kong ChaoShang Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Hong Kong Chaoshang liegt der RSI7 aktuell bei 52,94 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,47 und zeigt ebenfalls an, dass Hong Kong Chaoshang weder überkauft noch überverkauft ist. Auch für den RSI25 erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigte Hong Kong Chaoshang interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und es gibt eine normale Aktivität. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Hong Kong Chaoshang von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Hong Kong Chaoshang aktuell bei 0,81 HKD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,68 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -16,05 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht einer aktuellen Differenz von -10,53 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".