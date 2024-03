Hong Kong ChaoShang Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hong Kong Chaoshang herangezogen. Aktuell liegt der RSI7 bei 55,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass Hong Kong Chaoshang weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,52 Punkten, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass der Kurs der Aktie um -12,35 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der GD50 zeigt mit einer Abweichung von -7,79 Prozent eine negative Entwicklung, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vorliegt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Hong Kong Chaoshang neutral sind. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Hong Kong Chaoshang diskutiert wurde. Auch in den letzten Tagen gab es keine positiven oder negativen Themen, die die Anleger besonders interessiert hätten. Daher erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Hong Kong Chaoshang in den verschiedenen Analysen und Bewertungen überwiegend neutral eingestuft wird.