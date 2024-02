Hong Kong And China Gasadr Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand die Aktie von Hong Kong & China Gas im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Hong Kong & China Gas. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung. Weitere Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Es kam zu sieben Signalen (4 Schlecht, 3 Gut), was in Summe zu einem "Schlecht" Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Die Aktie von Hong Kong & China Gas lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz hervorbrachte, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls schlecht, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Hong Kong & China Gas ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hong Kong & China Gas-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 16,95, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 49,42, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. In Summe wird die Hong Kong & China Gas-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.