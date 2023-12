Hong Kong And China Gasadr Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Hong Kong & China Gas wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hong Kong & China Gas einen überdurchschnittlichen Wert von 17 auf, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12,16. Aufgrund dessen wird die Aktie als überbewertet und schlecht eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Hong Kong & China Gas zeigt eine gute Dynamik des Aktienkurses mit einem Wert von 11,29. Der RSI25 beläuft sich auf 35,06, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine gute Bewertung.

Die Dividendenrendite von Hong Kong & China Gas liegt derzeit bei 6,31 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,85 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie in dieser Kategorie neutral bewertet.