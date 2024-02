Hong Kong Aerospace Technology Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) auf einen Wert von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Uspace liegt bei 36,11, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 52,87, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Uspace haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Es gab keine signifikante Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge in den sozialen Medien zu einer Aktie können darauf hindeuten, ob das Unternehmen viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In Bezug auf Uspace wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Uspace derzeit schlecht abschneidet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,14 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 2,35 HKD liegt, was einer Abweichung von -61,73 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 2,61 HKD liegt über dem letzten Schlusskurs von 2,35 HKD, was einer Abweichung von -9,96 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Uspace somit ein "Schlecht"-Rating.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare zu Uspace neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für Uspace ein "Neutral"-Rating basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.