HongGuang Lighting Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse zeigt, dass Hg Semiconductor sich sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,32 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,76 HKD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -42,42 Prozent im Vergleich. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,83 HKD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -8,43 Prozent entspricht. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren wird Hg Semiconductor daher mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien in den letzten Tagen neutral gegenüber Hg Semiconductor eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Auf dieser Basis erhält Hg Semiconductor daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Hg Semiconductor war langfristig betrachtet nur mäßig aktiv, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, sodass auch das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass Hg Semiconductor weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Insgesamt erhält Hg Semiconductor auf Basis dieser Analyse eine durchweg "Neutral"-Bewertung.