Honeywell: Potenzial von +5,71% – Aktie unterbewertet?

Die Honeywell-Aktie wird derzeit nach Ansicht von Analysten nicht korrekt bewertet. Das Kursziel liegt bei 198,20 EUR und damit um +5,71% über dem aktuellen Kurs.

• Am 21.07.2023 stieg die Aktie um +0,31%

• Mittelfristiges Kurspotenzial von +5,71%

• Guru-Rating unverändert bei 3,92

Gestern konnte Honeywell am Finanzmarkt ein Plus von +0,31% verzeichnen und in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt einen neutralen Trend aufweisen.

Von insgesamt 26 Analysten empfehlen aktuell elf die Aktie als stark kaufenswert und weitere vier betrachten sie als Kaufempfehlung. Zehn Experten halten die Investition für sinnvoll (“halten”) während einer Honeywell zum sofortigen Verkauf raten.

Das optimistische Fazit lautet: Das mittelfristige Potenzial der Aktie beträgt laut Bankanalysten bis zu einem Wert von 198,20 EUR ungefähr +5%. Die...