Honeywell: Potenzial von +13,91% - Kursziel bei 200,10 EUR

Die Honeywell-Aktie wird aktuell von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 200,10 EUR und bietet somit ein Potential von +13,91%.

• Am 02.08.2023 legte der Kurs um +0,05% zu

• Vergangene fünf Handelstage zeigen Trend von -1,44%

• Derzeit teilen sich die Meinungen der Experten

Am gestrigen Tag konnte die Honeywell-Aktie einen Anstieg um +0,05% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen gab es jedoch eine negative Entwicklung mit einem Trend von -1,44%. Eine mögliche Erklärung dafür könnte eine pessimistische Stimmung am Markt sein.

11 Analysten sehen in der Aktie ein starkes Kaufsignal und vier weitere bewerten sie positiv mit “Kauf”. Ein Großteil (10) ist neutral eingestellt und empfiehlt “Halten”, während lediglich einer davon abrät und zum sofortigen Verkauf rät.

Das...