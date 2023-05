Honeywell: Potenzial von +13,41% laut Analysten – Kursziel bei 200,83 EUR

Am Finanzmarkt hat die Aktie des amerikanischen Unternehmens Honeywell gestern einen Rückgang von -0,40% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen gab es insgesamt einen negativen Trend von -0,91%, was auf eine derzeit pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Allerdings sind Bankanalysten anderer Meinung und sehen das wahre Kurspotenzial der Aktie bei einem mittelfristigen Kursziel von 200,83 EUR. Dies entspricht einer Zunahme um +13,41% im Vergleich zum aktuellen Kursniveau.

Von insgesamt 31 bewertenden Experten empfehlen 19 die Aktie als Kauf oder starken Kauf. Weitere elf Analysten halten sie für neutral und lediglich ein Experte empfiehlt einen Verkauf. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,85 unverändert.

Es ist zu beachten dass diese Informationen nur zur Informationszwecken dienen und nicht als...