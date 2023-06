Honeywell: Potenzial für Kursanstieg von 14,87%

Die Aktie von Honeywell wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 205,04 EUR, was einem Potenzial für eine Steigerung um +14,87% entspricht.

• Honeywell verzeichnete gestern einen Rückgang von -1,52%

• Der Guru-Rating von Honeywell bleibt mit 3,88 unverändert

• Von insgesamt 25 Analysteneinschätzungen sehen +56% die Aktie positiv

In den vergangenen fünf Handelstagen hatte sich der Kurs der Aktie stabil gehalten und ohne klare Tendenz entwickelt. Gestern jedoch musste das Unternehmen an der Börse einen Verlust in Höhe von -1,52% hinnehmen.

Aktuell befürworten zehn Bankanalysten den Kauf der Aktien und schätzen sie als stark ein. Vier weitere Experten teilen diese Ansicht optimistisch aber nicht euphorisch. Zehn weitere Analysten halten sich eher neutral und sprechen...