Honeywell: Potenzial für Kursanstieg - 201,42 EUR als mittelfristiges Kursziel

Die Aktie von Honeywell hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Performance von +1,11% verzeichnet. Am gestrigen Tag lag die Kursentwicklung bei +1,02%. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Bankanalysten sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial für Honeywell und haben das Kursziel auf 201,42 EUR festgelegt. Sollten sie Recht behalten, würde sich eine Rendite von +15,66% ergeben. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Entwicklung.

Von insgesamt 26 Experten sind nur wenige pessimistisch gestimmt. Der Anteil der Analysten mit einer optimistischen Einschätzung liegt bei rund +57,69%. Das Guru-Rating beträgt nun 3,92 nach zuvor ebenfalls 3,92.

Zusammenfassend lässt sich sagen: In Anbetracht des aktuellen Optimismus am Markt könnte Honeywell zukünftig weiterhin...