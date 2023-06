Honeywell: Mittelfristiges Kursziel liegt bei 204,51 EUR

Die Aktie von Honeywell hat in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Kursentwicklung hingelegt und am gestrigen Markt ein Plus von +0,52% erreicht. Laut Analysten ist der aktuelle Kurs jedoch nicht adäquat bewertet und das mittelfristige Kursziel liegt bei 204,51 EUR.

• Am 02.06.2023 mit +0,52%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 204,51 EUR

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,88

Das Potenzial für Investoren läge somit bei +12,94%, wenn die Bankanalysten Recht behalten sollten. Von insgesamt 25 Experteneinschätzungen sind allerdings nur noch knapp über die Hälfte optimistisch eingestimmt (+56%). Grundsätzlich positionieren sich die meisten Analysten neutral oder empfehlen den Kauf (10 bzw. vier Einschätzungen), während lediglich einer davon abrät zu investieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Bei einem...