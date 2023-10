Honeywell: Kursziel von 207,75 EUR laut Analysten

Am gestrigen Handelstag hat Honeywell einen Abschlag von -1,15% verzeichnet. In der Summe aller vergangenen fünf Handelstage ergibt sich eine negative Kursentwicklung von -2,81%. Die Stimmung am Markt ist somit eher pessimistisch.

Dennoch sind die Bankanalysten überzeugt davon, dass das mittelfristige Kursziel bei 207,75 EUR liegt – ein Potenzial von +20,23%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten schwachen Trends.

11 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 4 beurteilen sie als optimistische Kaufgelegenheit. Etwa die Hälfte sieht sie als “Halten” an und lediglich ein Experte meint sogar einen sofortigen Verkauf zu empfehlen. Das Guru-Rating bleibt mit 3,89 unverändert positiv.

Fazit: Trotz des aktuellen Abwärtstrends sehen viele Experten Potenzial in der Aktie von...