Honeywell: Kursziel von 207,53 EUR - Analysten prognostizieren eine unterbewertete Aktie

Der gestrige Tag verzeichnete bei der Honeywell-Aktie ein Plus von +0,52%. Trotz dieses Zuwachses hat sich die Kursentwicklung in den letzten fünf Handelstagen auf -1,97% summiert. Dies spiegelt die aktuelle pessimistische Stimmung am Markt wider.

Das mittelfristige Kursziel von Honeywell wurde laut Bankanalysten bei 207,53 EUR festgelegt. Damit wird ein deutliches Potenzial für Investoren ersichtlich: +16,73%, sofern die Experten recht behalten. Jedoch herrscht Uneinigkeit bezüglich dieser Prognose durch die kürzliche schwache Entwicklung des Trends.

11 Analysten sind optimistisch und empfehlen “Kaufen”, während weitere vier Analysten zwar auch positiv gestimmt sind (aber nicht euphorisch) und das Rating “Kauf” geben. Der Großteil der Meinungen jedoch fällt mit “Halten” neutral aus und nur ein Experte rät zum...