Honeywell: Kursziel von 202,89 EUR

Die Honeywell-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 202,89 EUR, was einem Potenzial von +11,10% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

• Am 19.05.2023 sank die Aktie um -0,45%

• Guru-Rating für Honeywell unverändert bei 3,85

In den letzten fünf Handelstagen hat sich ein Plus von +1,56% ergeben und die Stimmung am Markt scheint optimistisch zu sein. Von insgesamt 26 Bankanalysten empfehlen zehn die Aktie als starken Kauf und vier bewerten sie als Kauf.

Weitere elf Experten haben eine neutrale Bewertung abgegeben und nur einer rät zum Verkauf. Damit sind immer noch über die Hälfte der Analysten optimistisch gestimmt (+53,85%).

Zusätzlich bestärkt das traditionelle Trend-Indikator “Guru-Rating” mit einem unveränderten Wert von 3,85 diese positive Einschätzung der aktuell...