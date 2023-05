Honeywell: Kursziel von 197,78 EUR - Investoren können auf +9,85% steigende Aktienkurse hoffen

Die Honeywell-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingeschätzt.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 197,78 EUR, was einem Potenzial von +9,85% entspricht.

• Honeywell legt am 05.05.2023 um +1,07% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,85

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie einen Anstieg von +1,07% verzeichnen.

In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Rückgang um -1,40%, was auf eine momentan pessimistische Marktstimmung hinweist.

Trotzdem sind Bankanalysten überzeugt davon, dass das wahre Kurspotenzial der Aktie erst bei 197,78 EUR erreicht ist.

Aktuell empfehlen zehn Analysten den Kauf der Aktie und weitere neun bewerten sie positiv mit “Kaufen”.

Elf Experten halten das Papier für neutral und nur ein Analyst rät zum Verkauf.

Insbesondere auch das Trend-Indikator “Guru-Rating”...