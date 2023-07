Honeywell: Kursziel bleibt bei 202,26 EUR - Potential von +5,80%

Die Aktie von Honeywell erfreute sich gestern am Finanzmarkt mit einer Kursentwicklung von +0,45% und über die vergangene Handelswoche sogar aufsummiert +2,51%. Doch was sagen Analysten dazu? Im Durchschnitt sehen sie ein mittelfristiges Kursziel bei 202,26 EUR. Das würde für Investoren ein Potential von +5,80% bedeuten. Allerdings gibt es auch einige Expertenstimmen, die nicht ganz so optimistisch sind.

• Am 03.07.2023 stieg der Wert um +0,45%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 202,26 EUR

• Guru-Rating unverändert auf dem Niveau “Guru-Rating ALT” (3,92)

Konkret teilen derzeit elf Analysten eine positive Meinung und empfehlen einen Kauf. Vier weitere Analysten stehen der Aktie ebenfalls positiv gegenüber und bewerten sie als “Kauf”. Hingegen wurde das Rating “halten” durch zehn Experten vergeben und lediglich ein Experte...