Honeywell: Kurspotenzial von über 20 Prozent

Die Aktie des amerikanischen Multi-Industrieunternehmens Honeywell ist derzeit unterbewertet, so das Urteil der Analysten. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 208,12 EUR – ein Plus von mehr als 20 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 09.10.2023 verlor die Honeywell-Aktie um -1,03%.

• Das aktuelle Kursziel beträgt 208,12 EUR.

• Elf Analysten empfehlen einen Kauf.

In den letzten fünf Handelstagen konnte Honeywell eine neutrale Trendentwicklung mit einem leichten Anstieg von +0,90% verzeichnen. Die Stimmung am Markt bleibt also relativ neutral gestimmt und zeigte sich gestern durch einen Rückgang um -1,03%.

Die Bankanalysten sind sich jedoch einig und sehen großes Potenzial in der Aktie: Bei einer korrekten Bewertung bietet sie Investoren eine Renditechance von mehr als 20%. Während elf Experten zum Kauf raten und vier...