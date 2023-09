Honeywell: Kurspotenzial von 19% - Ziel bei 204,67 EUR

Die Honeywell-Aktie ist nach Meinung von Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 204,67 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +19%. Die jüngste Entwicklung mit einem schwachen Trend wird jedoch nicht von allen Experten geteilt.

• Am 06.09.2023 sank der Aktienkurs um -0,64%

• Durchschnittliches Rating bleibt stabil bei 3,89

• Laut Analysten hat die Aktie ein starkes Kaufpotential

Der gestrige Handelstag brachte für Honeywell eine negative Entwicklung an den Finanzmärkten mit einer Abnahme des Aktienkurses um -0,64%. Insgesamt betrachtet ergibt sich damit in den letzten fünf Handelstagen – also einer gesamten Woche – ein Rückgang um -2,15%.

Das durchschnittliche Guru-Rating von Honeywell bleibt unverändert auf dem Standpunkt “Guru-Rating ALT” (3,89).

11 Analysten sind optimistisch und...