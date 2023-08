Honeywell: Kurspotenzial von +15,85% laut Analysten

Die Aktie des amerikanischen Mischkonzerns Honeywell wird von Experten derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 202,06 EUR und damit um +15,85% über dem aktuellen Kurs.

• Honeywell-Aktie legt am 29.08.2023 um +0,87% zu

• Rating bleibt unverändert bei 3,89

• Trend-Indikator Guru-Rating bestätigt positive Einschätzung

Am gestrigen Handelstag konnte die Honeywell-Aktie ein Plus von +0,87% verzeichnen. Auch in den vergangenen fünf Handelstagen zeigt sich insgesamt eine positive Entwicklung mit einem Zuwachs von +1,30%. Die Bankanalysten sind trotz dieser Entwicklungen optimistisch gestimmt bezüglich der künftigen Performance.

Von insgesamt 27 Analysteneinschätzungen empfehlen elf Experten einen Kauf der Aktie und weitere vier sprechen sich für den Erwerb aus. Elf Experteneinschätzungen fallen...