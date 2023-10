Honeywell: Analysten sind optimistisch - Kursziel bei 208,12 EUR

Die Aktie von Honeywell hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +2,10% erzielt und legte gestern um -0,10% zu. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend positiv.

Laut aktuellen Schätzungen der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 208,12 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, haben Investoren ein mögliches Kurspotenzial von +17,83%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Entwicklung.

Aktuell empfehlen 11 Analysten einen starken Kauf der Honeywell-Aktie und 4 sehen sie als Kauf an. Weitere 11 Experten halten die Aktienposition und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,89.

Anmerkung: Dieser Artikel dient ausschließlich zur Information und stellt keine Anlageberatung dar.