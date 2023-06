Honeywell: Analysten sehen über 9% Kurspotenzial - Ziel bei 201,58 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte Honeywell eine moderaten Anstieg von +0,38% verbuchen. In der vergangenen Woche lag das Plus bei insgesamt +0,32%, was auf relativ neutrales Marktumfeld schließen lässt.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut Bankanalysten aktuell 201,58 EUR. Das würde ein Kurspotenzial von +9,41% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten neutralen Trend.

Von insgesamt 26 aktuellen Analysen empfehlen immerhin 15 (57,69%) einen Kauf bzw. halten den Titel weiterhin für attraktiv oder neutral bewertet. Vier weitere Experteneinschätzungen fallen optimistisch aus mit einem “Kauf”-Rating und nur einer Analyse zufolge sollte man sich umgehend von Honeywell trennen (“Verkauf”). Das Guru-Rating liegt unverändert bei guten 3,92 Punkten.

