Honeywell: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 197,12 EUR

Die gestrige Entwicklung des Honeywell-Aktienkurses am Finanzmarkt betrug -0,23%, was die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf +0,61% steigen ließ. Die Stimmung am Markt ist momentan neutral.

Allerdings sind Bankanalysten anderer Meinung und glauben, dass das wahre Kursziel von Honeywell bei 197,12 EUR liegt. Diese Einschätzung würde Investoren ein Kurspotenzial von +11,81% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht angesichts des neutralen Trends in letzter Zeit.

Aktuell empfehlen von insgesamt 26 Experten 16 eine Kaufempfehlung für die Aktie von Honeywell und nur einer rät zum Verkauf. Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei einem Wert von 3,96.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Das Potenzial der Aktie wird als hoch bewertet und es gibt mehr Kauf- als Verkaufsempfehlungen der AnalystInnen hinsichtlich dieser Aktie.

