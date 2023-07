Honeywell: Analysten sehen Kursziel bei 196,42 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Honeywell am Finanzmarkt betrug -1,23%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich ein Gesamtergebnis von -0,77%, was auf eine derzeit neutrale Stimmung des Marktes schließen lässt.

Doch laut Bankanalysten ist die Aktie momentan unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 196,42 EUR. Bei einer Übereinstimmung mit den Analysten könnte dies Investoren ein Potenzial von +6,98% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

Aufgeteilt nach Meinungen sind derzeit 57,69% der Analysten optimistisch bezüglich Honeywells Zukunftsaussichten. Konkret empfehlen elf Experten die Aktie als starkes Kaufsignal und vier weitere als Kaufempfehlung. Zehn weitere sehen das Wertpapier eher neutral (Halten) und nur einer Experte(r) rät zum Verkauf.

Abschließend kann noch das...