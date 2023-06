Honeywell: Analysten sehen Kurspotenzial von +12,10% - Aktuelles Kursziel bei 205,65 EUR

Die Honeywell-Aktie wird derzeit nach Ansicht von Experten unterbewertet gehandelt. Das mittelfristige Kursziel für den US-Industriekonzern liegt bei 205,65 EUR und würde aktuell ein Potenzial von +12,10% eröffnen.

• Honeywell-Aktie am 06.06.2023: -0,43%

• Guru-Rating unverändert bei 3,88

• Überwiegend positive Bewertungen durch Analysten

Am Vortag verzeichnete die Honeywell-Aktie an der Börse eine negative Entwicklung um -0,43%. Insgesamt konnte das Wertpapier jedoch in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg um +2,47% verbuchen und scheint damit derzeit relativ optimistisch bewertet zu sein.

Wie sehen die Einschätzungen der Analysten aus? Der Durchschnittswert aus verschiedenen Bankhäusern ergibt ein mittelfristiges Kursziel von 205,65 EUR für die Honeywell-Aktie. Dieses Niveau würde Investoren ein Potenzial von...