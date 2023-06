Honeywell: Analysten sehen Kurspotenzial von +11,07% auf 204,13 EUR

Die Honeywell-Aktie ist nach Ansicht der Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 204,13 EUR mit einem möglichen Kurspotenzial von +11,07%. Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt brachte leider einen Rückgang um -0,12%, was zu einer Gesamtentwicklung von -0,35% in den letzten fünf Handelstagen führte. Der Markt zeigt sich aktuell relativ neutral.

• Am 08.06.2023 hatte Honeywell eine negative Entwicklung von -0,12%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 204,13 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,88

Obwohl einige Experten skeptisch bleiben und nicht alle Bankanalysten darin übereinstimmen können die meisten ein großes Potenzial im Kauf sehen: Zehn Experten empfehlen einen starken Kauf und vier weitere stimmen optimistisch zu. Weitere zehn empfehlen das Halten der Aktie...