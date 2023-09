Honeywell: Aktuelle Bewertung nicht korrekt - Kursziel 204,72 EUR

Die Honeywell-Aktie scheint laut Analystenmeinungen derzeit unterbewertet zu sein. Das reale Kursziel liegt um +17,72% höher als der aktuelle Preis.

• Honeywell: Steigerung von +0,16% am 12.09.2023

• Das Kurspotenzial von Honeywell beträgt 17,72%

• Guru-Rating bleibt bei 3,89

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Honeywell-Aktie eine positive Entwicklung von +0,16%. Über fünf Handelstage hinweg – also in einer vollständigen Woche – addierten sich die Ergebnisse auf einen Anstieg von insgesamt +1,08%. Dies lässt den Markt momentan relativ optimistisch erscheinen.

Ob die Bankanalysten mit dieser Entwicklung gerechnet hatten? Die Stimmung jedenfalls spricht für sich.

Derzeit liegt das mittelfristige Kursziel für Honeywell bei 204,72 EUR.

Im Durchschnitt sind die Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie ein Potenzial in Höhe...