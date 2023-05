Honeywell: Aktienkurs steigt - Kursziel bei 203,41 EUR

Am gestrigen Tag hat der Aktienkurs von Honeywell am Finanzmarkt leicht nachgegeben. Dennoch bleibt die Entwicklung der vergangenen fünf Handelstage positiv und summiert sich auf +2,64%. Analysten halten den Wert derzeit für unterbewertet und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +11,91%.

Aktuell liegt das Kursziel für Honeywell bei 203,41 EUR. Einige Experten teilen diese positive Einschätzung nicht und bezeichnen den Anteil optimistischer Analysten mit +56% als zu hoch.

Das bewährte “Guru-Rating” des Unternehmens bleibt stabil bei 3,88 Punkten.