Honeywell: Aktie von Analysten als unterbewertet eingestuft – Kursziel 203,73 EUR

Am gestrigen Tag legte die Honeywell-Aktie laut Daten vom Finanzmarkt um +0,24% zu. In der abgelaufenen Handelswoche betrug das Wachstum +0,27%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt schließen lässt.

Dennoch sind Bankanalysten der Ansicht, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 203,73 EUR und bietet damit ein potenzielles Kurswachstum von +16,55%. Von den analysierten ExpertInnen empfehlen demnach 55,56% die Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest für optimistisch.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,89 unverändert.

Anmerkung: Die Informationen dienen ausschließlich zur Information und stellen keine Anlageempfehlungen dar. Investitionen bergen Risiken und es wird empfohlen sich vorab ausführlich zu informieren.