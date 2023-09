Honeywell: Aktie mit viel Potenzial - Kursziel bei 204,72 EUR

Die Analysten scheinen sich einig zu sein: Die Honeywell-Aktie ist derzeit unterbewertet und hat viel Potenzial. Das aktuelle Kursziel liegt bei 204,72 EUR, was einem Anstieg von +14,93% entspricht.

• Am 14.09.2023 legte die Honeywell-Aktie um +2,59% zu

• Der Durchschnitt der Bankanalysten sieht das mittelfristige Kursziel bei 204,72 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,89

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie von Honeywell um +2,59%, was den positiven Trend der letzten fünf Handelstage fortsetzt und eine Steigerung von insgesamt +3,54% bedeutet. Offensichtlich sind viele Investoren optimistisch und glauben an eine positive Entwicklung des Unternehmens.

Das durchschnittliche Kursziel aller befragten Bankanalysten beträgt aktuell 204,72 EUR. Wenn diese Prognose Realität wird, eröffnet sich für Investoren ein...