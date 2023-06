Honeywell: Aktie mit viel Potenzial - Kursziel 201,23 EUR

Die Honeywell Aktie ist derzeit nach Einschätzung von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 201,23 EUR und damit um +9,02% über dem aktuellen Preis.

• Honeywell: Am 19.06.2023 Verlust von -0,54%

• Kurspotenzial für Investoren beträgt +9,02%

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,92

Obwohl die Aktie gestern an der Börse einen Rückgang von -0,54% verzeichnete und die letzten fünf Handelstage nur ein leichtes Plus aufweisen können (+0,38%), scheint die Stimmung am Markt aktuell neutral zu sein.

11 Analysten sind sich einig und empfehlen den Kauf der Aktie. Vier weitere Experten sehen das Potenzial ebenfalls positiv und stufen sie als “Kauf” ein. Zehn Experten bewerten sie als “Halten”. Nur einer meint sogar, dass sie unbedingt verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil bei...