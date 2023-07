Honeywell: Aktie unterbewertet - Kursziel 202,64 EUR

Die Honeywell-Aktie ist nach Einschätzung von Analysten derzeit nicht adäquat bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei einem Plus von +7,65% über dem aktuellen Preis.

• Am 07.07.2023 stieg die Honeywell-Aktie um +0,41%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 202,64 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,92

Am gestrigen Handelstag legte Honeywell an den Finanzmärkten um +0,41% zu und verbuchte damit einen negativen Trend von -1,28% in den letzten fünf Handelstagen. Der Markt scheint derzeit eher pessimistisch eingestellt.

Obwohl das Unternehmen ein neues Allzeithoch erreichte und sich die wirtschaftlichen Aussichten verbessern könnten, sind viele Analysten weiterhin optimistisch für die Zukunftsaussichten des Unternehmens.

Das aktuelle mittelfristige Ziel für die Aktienpreise liegt bei 202,64 EUR laut durchschnittlichen...