Honeywell: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 196,48 EUR

Die Aktie von Honeywell hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen schwachen Trend aufgewiesen und verlor insgesamt 1,70%. Gestern sank der Kurs um weitere 0,04%, was Analysten überraschte. Die Stimmung am Markt ist momentan eher pessimistisch.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 196,48 EUR erreichen kann. Das entspricht einem Potenzial von +7,48%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der letzten Woche.

Aktuell empfehlen elf Analysten den Kauf der Honeywell-Aktien und vier sind optimistisch gestimmt. Zehn Experten sprechen eine neutrale Empfehlung aus und nur einer rät zum sofortigen Verkauf. Insgesamt sind also noch +57,69% der Analysten positiv gestimmt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,92.