Honeywell Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Honeywell: Gemischte Bewertungen von Analysten und Anlegern

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Honeywell wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls eine "Neutral"-Wertung zur Folge hat.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Honeywell 3-mal mit "Gut", 5-mal mit "Neutral" und 1-mal mit "Schlecht" bewertet. Dies führt zu einer langfristigen "Neutral"-Bewertung von institutioneller Seite aus. Im Vergleich dazu liegt das aktuelle Kursziel bei 205,1 USD, mit einer erwarteten Entwicklung von 2,39 Prozent und einem mittleren Kursziel von 210 USD. Dies wird ebenfalls als "Neutral"-Einschätzung betrachtet.

Was die Anleger betrifft, so wurden sie in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht", obwohl in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Auswertung der Anleger-Stimmung ergab 8 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende hat Honeywell eine Rendite von 2,34 Prozent, die 14,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Dies ist wichtig für Anleger, die Dividenden als wichtigen Aspekt ihrer Anlagestrategie betrachten.